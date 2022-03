Avversario Napoli – Per Gasperini in forte dubbio un titolare della difesa

In casa Atalanta, dopo aver eliminato il Bayer Leverkusen e pescato ai quarti di finale di Europa League il Lipsia, si tuffa in campionato. Domani affronterà al “Dall’Ara” il Bologna, ma non ci sono buone notizie per Gasperini. Per l’allenatore degli orobici, non potrà contare su Boga, fastidio al ginocchio, Malinovsky per gastroenterite e infine Toloi. Per quest’ultimo, come riporta tuttoatalanta.com, si tratta di lesione di primo grado al flessore destro e rischia di saltare, dopo la sosta la sfida contro il Napoli.

La Redazione