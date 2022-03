Ultime Napoli – Le ultime sulle condizioni di Ounas e Osimhen

Il Napoli prosegue la preparazione al Training Center Konami di Castel Volturno, per arrivare al meglio in vista della sfida contro l’Udinese. Spalletti ieri attendeva le ultime su Ounas e Osimhen, come riporta il Corriere dello Sport, visto che mercoledì si erano allenati a parte, anche se a scopo precauzionale. Per il franco-algerino, ancora lavoro a parte, nulla di preoccupante, per evitare i sovraccarichi di lavoro. Sul bomber nigeriano invece è tornato ad allenarsi in gruppo, il giorno prima aveva svolto la seduta a parte, per il problema alla spalla e il sovraccarico al ginocchio. L’ex Lille è carico per la gara contro i friulani, vuole esserci e segnare anche davanti ai suoi tifosi.

La Redazione