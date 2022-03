Tomori, Milan: “Il Napoli ha qualità, la classifica però oggi premia noi e i nostri punti di forza”

Il difensore del Milan, Fikayo Tomori, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

“Veniamo da ottimi risultati e non vogliamo fermarci. Dobbiamo continuare questo percorso e il modo in cui ci approcciamo alle partite sta dando risultati. Speriamo di avere qualcosa da festeggiare a fine stagione… Non so ancora come, ma sono convinto che con Saelemaekers qualcosa ci inventeremmo… Per ora posso dire che se dovessi correre in campo dieci chilometri in più, certo non mi tirerei indietro…”.

LE RIVALI – “L’Inter è un’ottima squadra, il Napoli ha qualità. Mi piacciono anche Juventus e Roma. Non penso ce ne sia una migliore delle altre, ognuna semmai ha punti di forza e debolezze. Come noi del resto, che abbiamo caratteristiche che possono permetterci di vincere contro chiunque. La classifica alla fine dirà chi sarà stata la migliore: oggi premia noi e i nostri punti di forza”.

Cm.com