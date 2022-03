Spalletti, sarà 4-3-3 ma con una novità a centrocampo

Al “Bentegodi” contro l’Hellas Verona la novità è stato il modulo, il 4-3-3 che non solo ha portato ai tre punti ma ad un atteggiamento diverso alle altre sfide. Contro l’Udinese non cambierà il sistema di gioco, però probabilmente l’interprete, soprattutto a centrocampo. Secondo il Corriere dello Sport, Zielinski, ex della sfida, potrebbe prendere il posto di Fabian Ruiz. Il polacco spesso e volentieri, nel corso della stagione, ha questi alti e bassi, legati al rendimento. Quest’anno ad un certo punto, sembrava aver trovato la continuità, poi si è preso un periodo di stop. Contro gli scaligeri è partito dalla panchina, domani contro la squadra che lo ha lanciato nel calcio italiano, fu scoperto da Andrea Carnevale, ed è il quinto anno con il club azzurro. Al di là del modulo, Zielinski vuole riprendersi la scena e l’Udinese è l’occasione adatta per farlo.

La Redazione