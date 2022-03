Spalletti, Insigne e lo scudetto al Napoli: parla Zeman

Dalla lunga intervista rilasciata da Zeman a Il Mattino (Clicca qui per l’edizione integrale)

Insigne suo figlio calcistico che ha deciso di trasferirsi in Canada?

«Purtroppo oggi il calcio si basa più sulle decisioni economiche che sul piacere e sull’appartenenza: Lorenzo è napoletano, ha sempre sognato di giocare nello stadio di Napoli e l’ha fatto per tanti anni. Però stavolta il discorso economico ha prevalso. Dispiace per lui e per il Napoli».

Scudetto in volata: chi la spunterà?

«Sembra che nessuno voglia vincerlo (sorride). Quasi tutte si sono fermate, ogni tanto pareggiano o vincono al 94′. Resta una lotta a tre».

Con Spalletti può essere l’anno buono per gli azzurri?

«Le possibilità ci sono. Spero che il Napoli giochi partita dopo partita, come sta facendo, con concentrazione e voglia di vincere. Dispiace che Insigne non stia rendendo come dovrebbe. È il giocatore di maggiore qualità, deve aiutare lui la squadra».