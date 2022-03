Spalletti e Mancini all’unisono: Insigne da subito!

Spalletti pensa a rilanciarlo dal primo minuto in occasione di un’altra tappa fondamentale della maratona-scudetto e alla vigilia della sosta. Una pausa che per lui sarà molto impegnativa: giovedì a Palermo, infatti, l’Italia sfiderà la Macedonia di Elmas nei playoff per andare in Qatar, al Mondiale, e Mancini spera nei colpi di Lorenzo proprio come il signor Luciano. Questione di sfumature, insomma, ma sempre azzurre sono le aspettative: iridate e da scudetto. Obiettivi possibili che il talento del signore in questione potrebbe agevolare un bel po’. Magari con qualche gol in più: 7 finora in campionato, di cui 6 su rigore. Pochino per uno dei migliori cannonieri della storia del Napoli: il terzo di sempre in tutte le competizioni con 118 reti alle spalle di Hamsik (121) e Mertens (144). Marek, insomma, dista appena tre cuori: il suo modo di festeggiare. Mentre lo scudetto, cioè il grande sogno reale, nove giornate: il Milan è avanti di tre punti e l’Inter indietro di uno, però con una partita da recuperare. Corsa pazza, folle, apertissima: soprattutto se Insigne ci metterà del suo.

Fonte: F. Mandarini (CdS)