SETTORE GIOVANILE – Date e orari delle tre sfide delle compagini azzurre

Domenica all’insegna dell’azzurro per il settore giovanile del Napoli. I primi a scendere in campo sono gli Under 15 di mister Sorano, reduci dal pari a Benevento, giocheranno alle ore 11,00 contro il Crotone. La Primavera di mister Frustalupi giocherà alle ore 12,30 al Centro Sportivo Ricci contro il Sassuolo. Infine il Napoli Under 16 di mister Malasomma, dopo il successo per 1-3 a Benevento, affronterà in casa i pari età del Crotone alle ore 13,00.

La Redazione