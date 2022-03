Serie A/ Sassuolo-Spezia 4-1: Il Sassuolo surclassa lo Spezia!

Questa sera alle ore 18:45, va in scena il match Sassuolo-Spezia, valido per la 30esima giornata di Serie A; ecco le formazioni ufficiali e il commento del match:

Al 15esimo, Frattesi viene steso in area da Kovalenko, l’arbitro fischia il penalty e ammonisce il calciatore dello Spezia. Dal dischetto Berardi non sbaglia. Al 22esimo, Frattesi lanciato in profondità a tu per tu con Provedel calcia, ma trova una grande risposta del portiere dello Spezia. Al 36esimo, Bastoni crossa in area per Verde che stoppa e con un magnifico sinistro a giro spiazza Consigli. Al 40esimo, Kyriakopoulos prova il sinistro dal limite, blocca Provedel. Al 48esimo, Berardi riceve da Defrel in area e con il destro insacca all’angolino. Al 78esimo, Ayhan sugli sviluppi di un corner calcia in porta insaccando il 3-1. All’81esimo, Scamacca su punizione, grazie ad una deviazione di un difensore trova il 4-1. All’88esimo, Harroui ci porva dalla distanza sfera che termina di poco a lato. Dopo 3 minuti di recupero è terminatoil match!

Vittoria importantissima per la Juve che mette pressione a Milan e Napoli, in vista del big match di stasera. Spezia che chi ha provato, ma ottiene un’ altra sconfitta. Migliori in campo Berardi per il Sassuolo e Verde per lo Spezia

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi ( 85′ Magnanelli ), M.Lopez, Henrique ( 85′ Harroui ); Berardi ( 90′ Ceide ), Defrel ( 68′ Scamacca ), Traore ( 90′ Oddei ). All. Dionisi.

Spezia (4-3-1-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Kovalenko; Gyasi ( 74′ Manaj ), Verde ( 74′ Agudelo ). All. Thiago Motta.

Ammonizioni: 16′ Kovalenko (SP), 20′ Matheus Henrique (SA), 44′ Berardi (SA), 55′ Maggiore (SP), 80′ Erlic (SP)

Marcatori: 17′ rig. Berardi (SA), 36′ Verde (SP), 48′ Berardi (SA), 78′ Ayhan (SA), 81′ Scamacca (SA)