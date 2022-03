Pezzella, giornalista: “Il ritorno del Napoli è coinciso con Osimhen”

Su Radio Marte, è intervenuto Francesco Pezzella, giornalista, ecco le sue parole: “Per me è una questione importante il rapporto tra Napoli e Udinese. Gli attaccanti dell’Udinese sono veloci e sanno andare in profondità, sono attaccanti moderni che fanno la felicità degli allenatori. Beto è forte, sta migliorando anche dal piano tecnico e può andare in doppia cifra. Il Napoli è sempre stato in corsa per lo Scudetto e lo è ancora. Non a caso il ritorno del Napoli è coinciso con il ritorno di Osimhen. Penso che il Napoli lotterà gomito a gomito con tutte le altre”.