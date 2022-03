Pampa Sosa su Spalletti: “Il migliore che mi abbia allenato in Italia”

Dalla lunga intervista rilasciata da Il Pampa Sosa a Il Mattino (Clicca qui per l’edizione integrale)

Ma il Pampa Sosa cosa vuole fare da grande?

«Il mio obiettivo è allenare una prima squadra. Magari in Argentina o in serie A in Italia».

E per farlo a chi si ispira tra i suoi maestri?

«Il mio primo maestro in Argentina è stato Carlos Griguol. Poi ho avuto tanti allenatori bravi e a Napoli ho potuto seguire da vicino e apprezzare il lavoro di Sarri e Benitez. Del primo mi piaceva la fase difensiva, del secondo quella offensiva».

E Spalletti, che è stato suo allenatore ai tempi dell’Udinese?

«È stato il migliore che abbia avuto in Italia. È un allenatore di grande personalità. Dimostra grande calma e non guarda in faccia a nessuno. Dice sempre quello che pensa guadagnandosi così il rispetto da parte del gruppo. Verrò a trovarlo appena finisco il campionato qui negli Emirati. A ottobre ha fatto gli auguri a mio figlio per i suoi 20 anni e ci siamo dati appuntamento».