Osimhen: contro l’Udinese vuole tornare a segnare in casa e andare in doppia cifra

DOPPIA CIFRA E RECORD – Osimhen ha puntato l’Udinese per raggiungere due record e sfatare un pesante tabù. A quota 9 gol in campionato, con un altro pareggerebbe il bilancio di reti segnate lo scorso anno in 24 presenze; in questo modo sarebbe il primo nigeriano nella storia della Serie A a raggiungere la doppia cifra per due stagioni consecutive.

IL TABÚ MARADONA – Dei suoi 13 gol stagionali, Osimhen ne ha segnati solo due in casa, l’ultimo quello da tre punti contro il Torino. Poi, tra infortunio e ritorno in campo, non è riuscito a timbrare il cartellino se non in trasferta, portando comunque punti pesanti per la classifica dei partenopei. L’Udinese potrebbe essere l’occasione giusta per tornare a esultare davanti ai propri tifosi.

Fonte Corriere dello Sport