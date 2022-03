Non ne salta una, sempre presente: 38 su 38

Eljif Elmas il titolare aggiunto di Spalletti: sempre presente, 38 partite su 38, decisivo sia quando comincia da titolare sia da quando parte dalla panchina. Un jolly capace di ricoprire con efficacia più ruoli del reparto offensivo e soprattutto di entrare sempre con la giusta determinazione in campo quando subentra dalla panchina a un compagno: a Verona ha dato l’ennesima dimostrazione di questa sua qualità quando è stato mandato in campo nel secondo tempo da Spalletti. E anche sabato contro l’Udinese comincerà in panchina per essere poi lanciato nella mischia durante il match e come sempre sarà pronto a dare il suo contributo. In campionato è subentrato 16 volte dalla panchina partendo 13 volte da titolare, in Europa League ha giocato sette partite su otto dal primo minuto ed è stato in campo dall’inizio anche nel match di coppa Italia contro la Fiorentina. In totale per lui quindi 21 partite cominciando da titolare e 17 cominciando dalla panchina: sempre presente, un jolly preziosissimo che puà giocare da trequartista dietro la punta ma anche sulla fascia e a centrocampo. Quest’anno con l’arrivo di Luciano Spalletti in panchina è cresciuto tantissimo sotto tutti i punti di vista ed è una certezza per il presente e il futuro del Napoli. Elmas fa parte anche stabilmente della nazionale della Macedonia del Nord ma anche se rientra tra i convocati non sarà disponibile per squalifica per il match dei play off della prossima settimana contro l’Italia. Fonte: mattino.it