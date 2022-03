Napoli-Udinese, pochi biglietti rimasti per un solo settore al “Maradona”

Il successo al “Bentegodi” e il secondo posto in classifica, con soli tre punti da recuperare alla capolista Milan, porteranno al “Maradona” praticamente al sold-out. Il Napoli sarà la prima delle big a scendere in campo, affronterà l’Udinese, con l’occasione, di mettere pressione le altre concorrenti con tre punti in più. Spalletti e la squadra avranno, come in occasione delle sfide contro Barcellona e Milan, l’apporto della propria gente. Ancora qualche biglietto per il settore della Curva A inferiore, secondo il CdS, ma che probabilmente andranno in esaurimento entro domani. L’auspicio è che tutto ciò possa finalmente portare a sfatare il tabù casalingo e tenere il ritmo delle partite in trasferta dove invece la media punti è davvero alta.

La Redazione