Malfitano, giornalista: “Corsa Scudetto? Si arriverà fino in fondo”

Su Radio Marte, è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista, ecco le sue parole: “Corsa Scudetto? Si arriverà fino in fondo. Le squadre si equivalgono e hanno un cammino avvincente ma anche a volte deludente. Non sempre le 3 squadre hanno dato dimostrazione delle rispettive qualità e della propria forza. Il trend verrà portato avanti sino al termine della stagione, le partite che mancano da qui alla fine del campionato non avvantaggiano nessuna se non un tantino il Milan“.