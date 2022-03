M. Carratelli – La tattica tantrica di Spalletti ha stutàto ‘o Verona!

Il momento del Napoli, nel racconto sempre colorito ed ironico del maestro della penna, Mimmo Carratelli. Il tutto si svolge presso uno chalet a Mergellina…

Momento esaltante. Mi manca il terreno sotto i piedi, geme don Ciccio portiere di palazzo instabile, mi sento bradisismico. Gira il mondo gira nello spazio senza fine, canta Gennaro Piromallo salumiere e fan di Jimmy Fontana, e me gira ‘a capa. Ci siamo mangiati all’Intèr, proclama Salvatore pittore di alici. E Spalletti ha ‘ncartato ‘o Verona, sottolinea con partenopee vibrazioni sentimentali Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca.

L’Inter ha una partita in meno, osserva professionalmente Pasquale Pazienza giornalista on-line. Uànema giurnalist, lasciateci sunnà, sbarià, parià e tricchetraccà, protesta Saverio Malaspina ragioniere. Scialammoce ‘o momento, incoraggia Carminiello ‘a rezza pescatore di fravaglia. Io m’aggio sunnata ‘a maronna d’’e rrose che me levava tutte ‘e spine delle ultime partite, espone con trasporto canzoniero Enrico Pignatiello baritono mancato al San Carlo.

Siamo passati dallo stallo di una sconfitta e due pareggi alle stelle del secondo posto, puntualizza Carmelo Mirabello regista di teatro popolare. So’ tutti confusi dall’Intèr, so’ cuntente p’’o Milàn dei giuvinotti e di duje viecchie prufessure ‘e cuncertino, smaniano p’’a Juventùs che non perde più e ‘o Napule, sì ‘o Napule è sempe ‘o Napule, e non si sa che vonno di’, sintetizza don Peppino parcheggiatore allusivo.

A Verona Spalletti ha fatto un capolavoro tantrico, una tattica ascetico-mistica, tantra volontà, tantro sacrificio, tantra applicazione, spiega con cognizione di causa ed effetto Salvatore pittore di alici. Ha ammusciato ‘o Verona, incalza Gennaro Piromallo salumiere.

Guagliò, Spalletti a Verona ha copiato a Piolo, rivela don Ciccio portiere di palazzo. Vuje che dite, si sorprende Saverio Malaspina ragioniere. Piolo a Napoli mise tutti i centrocampisti do Milàn a uomo sui nostri, stutànno a Fabian, a Zielinski, a Lobotka, questo e solo questo fecero Bennasèr, Chessì e Tonalo, v’arricordate?, bene a Verona Spalletti ha fatto ‘o diavolo pure lui piazzando Anguissa su Ilic, Lobotka su Baràk, Fabiàn su Tramezzo e ha stutàto ‘o Verona come Piolo stutò ‘o Napule, divulga con piena soddisfazione divulgatrice don Ciccio portiere di palazzo.

Nun c’aveve penzato, esclama Gennaro Piromallo salumiere. Così è andata, conviene Pasquale Pazienza giornalista on-line. Spalletti ne sa una più del diavolo è il caso di dire, dichiara Corraducciobello ex giornalaio di piazza Sannazaro. Ha sfatto ‘o Verona come ‘o Milàn aveva sfatto a ‘o Napule, conferma don Ciccio portiere di palazzo. Abbiamo un allenatore estrogeno, proclama eccitato don Peppino parcheggiatore allusivo. Estrogeno e maremma impestata, rileva con entusiasmo Gennaro Piromallo salumiere. E a Giulietta manco l’ha ritt niente, conclude Saverio Malaspina ragioniere.

Mimmo Carratelli (Cd)