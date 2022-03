L’arma in più è il tiro da fuori area: nessuno meglio del Napoli

Il Napoli ha un’arma da sfruttare in questo finale di campionato: il tiro da fuori area. Nessuno come gli azzurri in Europa. Anzi, quasi nessuno. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Come in una buona squadra di basket gli schemi del Napoli prevedono l’assist dentro per il pivot-Osimhen ma anche lo smarcamento sul perimetro dell’area dei tiratori migliori e nasce così un piccolo record: il Napoli è la squadra in Europa che segna di più da fuori area. L’ha fatto 10 volte (6 Fabian), come Betis Siviglia e Milan, più di Psg, Manchester City e altre big protagoniste in Champions”.