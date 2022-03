La Gazzetta dello Sport: Napoli? Non casuale il record europeo di gol da fuori area

La Gazzetta dello Sport:

“Una questione è avere giocatori con un buon tiro da fuori, un’altra è riuscire a smarcarli per mettere nelle condizioni di centrare efficacemente la porta. E non c’è dubbio che Spalletti punti molto sul movimento dei suoi trequartisti, e un giro palla molto veloce, anche se contro il Verona è passato dal 4-2-3-1 al 4-3-3 ma questo non ha impedito, per esempio, al tiratore scelto Fabian Ruiz di arrivare comunque due volte al tiro dalla distanza”.