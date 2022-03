Koulibaly cuore d’oro; regalo per tutti i connazionali napoletani

Kalidou Koulibaly cuore d’oro, non è più una novità. E anche nella giornata odierna si è reso protagonista di un bel gesto. Nella zona di Agnano ci sono alcuni ragazzi di colore a cui lui spesso porta abiti e indumenti e oggi si è superato: stamattina, come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il difensore senegalese ha portato i biglietti per Napoli-Udinese ai suoi connazionali, consegnandoli di persona. Domani, al Maradona, ci saranno anche dei tifosi speciali. Specie per Kalidou.