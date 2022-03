I Negrita al Maradona per Napoli-Udinese. Pau: “Mia figlia è una fanatica di Napoli e del Napoli”

Domani al Maradona per Napoli-Udinese ci saranno degli ospiti d’eccezione, il gruppo dei Negrita, che poi in serata canteranno al Palapartenope. Pau, il cantante, ha parlato a Repubblica, in un’intervista in cui spiega la passione per Napoli ed il Napoli.

“Lo seguo abitualmente con la mia famiglia e spesso con i ragazzi della band. A settembre abbiamo assistito alla schiacciante vittoria sulla Juve al Maradona. E il 16 aprile saremo di nuovo a Napoli per il match con la Roma. La colpa di tutto questo è di mia figlia Nina, 15 anni. È una fanatica di Napoli e del Napoli. Tutto ciò che riguarda questa città la fa impazzire. A scuola litiga con le compagne. E la rende felice chi pensa di offenderla dicendole che è terrona dentro.

Il nostro manager Luigi Vertaglio detto Gino è napoletano doc. Sta con noi da prima che Nina nascesse: è una specie di zio e l’ha indottrinata fin dal primo vagito. La ragazza è cresciuta a pane e Napoli, anzi, a pizza e Napoli.

Io e mia moglie Napoli l’abbiamo sempre amata, ci veniamo ogni volta che possiamo. Quanto al calcio, ne ero

appassionato da ragazzo. Non tifo per nessuna squadra, nel senso che non sono un fanatico. Ma se il Napoli vince esulto anch’io”.

100x100Napoli