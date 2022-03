Giannichedda, ex calc.: “Zielinski, secondo me, è quello più continuo durante l’anno”

Giuliano Giannichedda, ex calciatore, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio.

Napoli-Udinese. Che partita sarà? Entrambe stanno bene in questo momento

“Hai detto bene, sono due squadre che stanno bene ora. L’Udinese ha ripreso anche a fare risultato, mentre prima faceva solo buone prestazioni. Per quanto riguarda il Napoli, nonostante i punti persi, non credo fosse in crisi. Sono rientrati giocatori importanti. Il Napoli andrà fino in fondo, ha ritrovato un certo entusiasmo che sarà importante da qui alla fine e, prima, era venuto un po’ meno”.