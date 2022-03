[Formazioni] Napoli/Udinese: due novità per gli azzurri. Modulo “prudente” per i friulani

Domani allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 15,00, il Napoli affronterà l’Udinese, con l’obiettivo, di mettere pressioni le dirette concorrenti per la zona scudetto e la Champions. Per mister Spalletti due le novità rispetto al successo di Verona. Zielinski a centrocampo in vantaggio su Fabian Ruiz. Insigne invece dovrebbe spuntarla su Lozano, con Politano e Osimhen a completare l’attacco. Per i friulani invece sarà 3-5-2, con Deulofeu al fianco di Beto. In difesa si tenterà di recuperare Neuhen Perez, ancora problemi fisici, mentre l’unico assente sarà Success.

Fonte: CdS