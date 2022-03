Floro Flores: “Osimhen può crescere ancora. Il campionato del Napoli? Merito di Spalletti”

L’ex attaccante del Napoli Antonio Floro Flores, nel corso della trasmissione “Radio Goal” in onda su Kiss Kiss Napoli, ha detto la sua su Victor Osimhen: “Osimhen è un giocatore importante che è cresciuto e sta crescendo molto. Fa reparto da solo fisicamente anche se a volte sbaglia le scelte da fare, ha ampi margini di crescita“. Ha poi analizzato nel complesso il campionato dei partenopei per cui, a detta sua, grande merito va dato soprattutto a Spalletti: “Rispetto all’anno scorso ha costruito qualcosa di impressionante. Anguissa è troppo importante per il centrocampo così come Koulibaly per la difesa. Chiunque viene chiamato in causa deve dare tutto, in questo momento il Napoli ha bisogno di tutti come è stato dimostrato a Verona”.

Fonte TUTTOmercatoWEB.com