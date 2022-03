Capello, allenatore: “Ha letto in ritardo la partita. Dybala andava messo molto prima”

FABIO CAPELLO – Juventus irriconoscibile, svuotata e priva di idee e capacità di reazione, ha permesso al Villarreal di dominare negli ultimi quindici minuti una partita decisiva, per questa stagione e per tracciare anche un primo, inevitabile bilancio sull’operato di Max Allegri, in questa sua versione rimaneggiata e corretta.

A lui i tifosi hanno imputato le principali responsabilità, errori legati ai cambi e all’impostazione di gioco, all’assenza di soluzioni quando il Villarreal ha saputo insinuarsi. Ma non solo: a imputargli degli errori sono stati anche commentatori e opinionisti: da Clarence Seedorf a Fabio Capello.

La responsabilità è di Allegri per Fabio Capello

Fabio Capello ha steso un’analisi impietosa, ma onesta su quanto accaduto in campo e sulle effettive colpe del tecnico toscano:

“Il calcio italiano deve capire che bisogna correre di più, fare più contrasti e avere più tecnica. La cosa che mi dispiace di più è aver visto una Juve che come il Barcellona con l’Inter nel 2010 ha solo tenuto la palla. I bianconeri hanno avuto occasioni solo di testa, non ha poi crossato più nessuno. Si cercava di entrare centralmente dove invece c’erano tanti giocatori avversari. Emery ha capito come preparare la partita, ha annullato i punti forti della Juve. 3-0 è troppo ma il Villarreal ha dimostrato di avere personalità. Dybala poteva essere inserito prima, era l’unico che poteva avere un colpo di genio, ma invece è entrato nel momento peggiore possibile”.

Allegri ha letto in ritardo la partita

Un passaggio chiave, stando a quanto affermato da Capello, è stato il mancato inserimento di Paulo Dybala quando la squadra necessitava di estro e velocità:

“La Juve non ha tirato in porta nel secondo tempo, solo due tentativi da lontano. Se non inventi qualcosa in partita è difficile passare, la palla girava lenta, Dybala andava messo prima. Nel secondo tempo nessuno ha rischiato il dribbling, il pallone tornava sempre indietro. Emery ha messo due giocatori e ha vinto, Allegri forse ha letto in ritardo la partita, o forse non conosce a pieno la condizione fisica dei giocatori”.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: sport.virgilio.it