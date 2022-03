Collovati: “Il Napoli deve approfittare dell’opportunità che gli dà il calendario”

Fulvio Collovati, ex campione del mondo ed opinionista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, a Radio Goal.

“Sulla carta non amo fare pronostici, ed a Cagliari soffrirà anche il Milan, quindi il Napoli deve approfittare di questa opportunità che gli dà il calendario. Dopo il Milan a Napoli c’era uno sconforto incredibile, invece adesso si deve approfittare.”.

“Io ho sempre pensato che la Juve non sarebbe ritornata in gara per lo scudetto, ma le prossime sono gare interessanti, anche quelle del Napoli contro la Roma e la fiorentina, sono interessanti ma non impossibili”.