CdS – Insigne, ora o mai più: 9 partite per fare la storia o almeno provarci

FINIRE BENE LA STAGIONE – A meno di 9 partite dalla conclusione della sua vita napoletana, i tifosi chiedono a Lorenzo Insigne di tornare a essere quello che nella scorsa stagione ha trascinato i partenopei per buona parte del campionato, per poter afferrare quel sogno proibito chiamato Scudetto. Non una stagione memorabile quella del ragazzo di Frattamaggiore, che ha trovato due gol su azione in tutta la stagione e una serie lunghissima di infortuni che sembrano non volerlo abbandonare. Titolare con Lazio e Milan con due prestazioni opposte (ottima la prima, disastrosa la seconda), a Verona gli è toccata la panchina sia per la pessima prova contro i rossoneri , sia in virtù di un fastidio al flessore accusato qualche giorno prima. Entrato a gara in corso, ha avuto un buon impatto sul match, come sottolineato da Spalletti stesso. Al Maradona con l’Udinese dovrebbe tornare titolare.

DEVE DARE QUALCOSA IN PIÚ – A Insigne si è sempre chiesto qualcosa in più rispetto agli altri sia per le sue qualità tecniche che per il suo senso di appartenenza. All’Olimpico aveva fornito una prestazione perfetta con un gol e un assist. In questa fase della stagione, in cui manca ormai poco per chiudere la sua avventura nel Napoli, deve dimostrare di poter dare quel qualcosa in più alla squadra per guidarla verso una vera e propria impresa, senza pensare alle brutte prestazioni e le critiche o al passaggio anzitempo annunciato al Toronto. D’ora in poi, dovrà parlare solo il campo. Speriamo nel migliore dei modi.

Fabio Mandarini, Corriere dello Sport