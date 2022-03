CALCIO FEMMINILE – G. Domenichetti (coach Napoli): “Contro la Juventus sarà dura ma ci proveremo”

Una sfida diversa dalle altre, sempre e comunque. Napoli Femminile-Juventus ha un fascino particolare, al netto della differenza di punti in classifica. Si scende in campo domani alle 12.30 a Cercola, ingresso gratuito allo stadio Piccolo. “Ho avvertito anche io che questa partita è molto sentita – spiega Giulia Domenichetti, che guida il Napoli Femminile in coppia con Roberto Castorina – e di conseguenza spero che le ragazze diano il 101% delle loro possibilità. La Juventus suscita sempre entusiasmo e coinvolgimento da parte del pubblico, che sarà quanto mai numeroso, poi però in campo vanno le calciatrici e bisogna tener conto del valore della Juve che sarà anche affamata visti gli ultimi risultati. Noi siamo in una striscia positiva ma la quota salvezza si è alzata e quindi non possiamo lasciar nulla di intentato anche contro una rivale temibilissima come la Juve”. Assenti Chatzinikolau e Popadinova, non saranno della partita le indisponibili Sara Tui, Golob e Di Marino.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile