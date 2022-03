Bisogna riaccendere la luce: nuova chance per Zielinski

Bisogna riaccendere il faro rotto, alias Zielinski. Spalletti domani è pronto a una nuova inversione a U, ovvero a rimettere in campo il trequartista per illuminare un Maradona già sold out. I segnali lasciano intendere che Lucianone darà ancora una chance a lui e pure a Insigne. Il polacco ed il tecnico hanno parlato, Zielinski ha ascoltato il suo allenatore: è rimasto dispiaciuto per l’esclusione del Bentegodi ma non ne ha fatto un dramma. Occorre riaccendere la luce, insomma Zielinski deve tornare a essere Zielinski. Ovvero inventare, illuminare. E magari anche segnare. Il gol segnato al Barcellona resta l’unica gemma di questo 2022. Troppo poco per uno con le sue qualità. In tutto, 7 gol in 34 partite. Più o meno in media con la passata stagione quando di gol in tutto ne fece 10. Ma anche di questo Spalletti ha parlato con Zielinski che è stato fino a domenica scorsa uno degli intoccabili, era dalla quinta giornata che non conosceva la panchina. Difficile che possa succede di nuovo domani. La sensazione è che si tornerà al 4-2-3-1 e quindi ritocca a mister 110 milioni.

Il Mattino