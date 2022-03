[Video] – “Sempre guagliò”: è Jorginho che approda ai quarti Champions”

Il Chelsea di Jorginho, nonostante i “problemi” societari e il momento non certo facile per la proprietà del club, (Abramovich) è approdato ai quarti di finale di Champions League. Ieri sera la squadra inglese ha battuto il Lille. Jorginho ne è stato protagonista, prima come “croce”, visto che è suo il tocco di mano che ha concesso ai francesi il rigore del vantaggio, poi come delizia, visto che è stato lui a servire a Pulisic l’assist per il pareggio prima della fine del primo tempo. A match concluso, si è poi intrattenuto coi giornalisti italiani. In particolare, subito è divenuto virale sui social, un siparietto con Simone Fiengo, operatore video di Sky. Che ha filmato il «sempre, guagliò!» del regista italo-brasiliano, in risposta al «Forza Napoli»