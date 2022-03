[Video] – Ospina convocato dalla Colombia con una presentazione particolare

Anche David Ospina rientra tra i convocati in nazionale del Napoli per la prossima sosta prevista a fine marzo. Il portiere azzurro è stato inserito dal Ct Rueda tra i convocati per la doppia sfida della Colombia contro Bolivia e Venezuela, partite importantissime per i cafeteros che devono rialzare la testa dopo troppi risultati in calo. I colombiani sono al momento al 7° posto in classifica, a -5 punti dall’Uruguay quarto.

📝 ¡Somos un solo equipo, todos unidos por nuestro país! Nuestros patrocinadores anuncian los convocados por @ReinaldoRuedaDT para los partidos 🆚 🇧🇴 y 🇻🇪 por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/e9DJ2wM5Wg — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 16, 2022

La Redazione