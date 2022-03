VIDEO – La Lega Serie A elogia KK: “Avete mai visto una montagna più alta di Koulibaly?”

E’ indubbiamente uno dei difensori più forti del mondo, e veste la maglia azzurra, Kalidou Koulibaly, è una sicurezza per tutti i reparti del Napoli, perchè non è solo quello che difende, ma che te lo ritrovi in ogni zona del campo. La Lega Serie A, attraverso i social elogia il “gigante” del Napoli con un video che riporta un intervento di KK in Verona-Napoli.

“AVETE MAI VISTO UNA MONTAGNA PIU’ ALTA DI KOULIBALY?”