Tosolini, giorn.: “Deulofeu può andare in una squadra importante. Si era parlato di Milan e di Napoli”

Monica Tosolini, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo a Punto Nuovo Sport Show.

“L’intenzione dell’Udinese sarà quella di fare punti a Napoli, nelle ultime quattro partite sembra essere stata trovata la quadra. Con la Roma la vittoria era praticamente in tasca, ora si misurerà con una top del campionato italiano. Il successo a Napoli non arriva dal 2011. Cioffi può contare su un gruppo motivato, Deulofeu può fare un gran finale di stagione per poi andare in una squadra importante. Si era parlato di Milan ma anche di Napoli e non disdegnerebbe affatto la destinazione partenopea. L’unica defezione sarà l’assenza di Neuhen Perez, al suo posto Zeegelar. Rientra Walace in mediana, importante nello scacchiere di Cioffi. Come detto da Marino, l’Udinese verrà a giocarsela a viso aperto. Fare punti sarebbe importante. Udogie? È fisicamente forte, ma anche rapido e veloce. È cresciuto tatticamente, prima gli venivano chiesi compiti più difensivi ma ora spinge di più e va a nozze. Si parla di mercato, ma un altro anno a Udine dovrà farlo per crescere. È intelligente, ambizioso ma allo stesso tempo umile. In estate è stato fatto un gran mercato. Molina ha mercato e l’anno prossimo andrà via. Abbiamo scoperto Samardzic che non ha avuto tanto spazio ma ha qualità, Makengo è venuto fuori. Beto ha avuto una piccola involuzione perché con il nuovo atteggiamento di Cioffi, Deulofeu ha licenza di ‘uccidere’ in avanti e spesso Beto trova lo spazio occupato. Poi ha sofferto anche il Covid contratto a gennaio. L’Udinese ha fatto un buon mercato, c’è già Soppy pronto a sostituire Molina eventualmente la prossima stagione. La qualità c’è e la dirigenza aveva chiesto il decimo posto. Gotti ci ha rimesso le penne perché si puntava a quel traguardo. Non ci stava riuscendo perché non trovava continuità. Gotti aveva optato per nuove soluzioni tattiche, come la difesa a 4 che ha fatto acqua. Arrivato Cioffi, ha riportato il 3-5-2 e ha trasmesso grinta e voglia di non mollare mai, così l’Udinese se la giocherà a viso aperto con il Napoli”.