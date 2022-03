Il prezzo per aggiudicarsi Fabian Ruiz è ormai stato fissato, è 50 milioni e non mancano le concorrenti per il calciatore ex Betis Siviglia. Il centrocampista spagnolo piace alle squadre della Liga, soprattutto il Real Madrid, ma anche quelli della Premier League. Secondo The Sun l’Arsenal avrebbe qualche chance in più rispetto ai blancos, visto che hanno come obiettivi Mbappè e Haaland e avere campo libero per Fabian Ruiz. Questo quanto riportato da ilmattino.it

La Redazione