TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Napoli-Udinese? Occasione per mettere pressioni le dirette concorrenti”

Nel corso di Teleclub Italia, durante la trasmissione “All Club Italia News”, condotto da Gennaro De Lena, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Vietato sbagliare? Credo che sabato pomeriggio possa essere l’occasione da non sprecare, più del match interno contro il Milan. Contro l’Udinese, giocando prima delle dirette concorrenti, tra scudetto e zona Champions, vincendo puoi mettere pressione e fare un balzo importante in classifica. Sulla carta, anche se oggi non è mai scontato fare previsioni, penso che l’Inter contro la Fiorentina, possa avere qualche difficoltà, per il modo di giocare dei viola di mister Italiano. Anche il Milan a Cagliari, sfida da non sottovalutare, ma è chiaro che i nerazzurri abbiano la gara meno semplice. Ambrosino? Dall’anno scorso nel campionato Primavera 2, si è era già messo in evidenza, diventando il vice capocannoniere dietro solo a Labriola. Come ruolo non è proprio come Lorenzo Insigne, anche se a Pescara ha segnato un gol come il capitano del Napoli, da sinistra si è accentrato e a giro ha battuto il portiere di casa. Bisognerebbe inserire nella rosa molti giovani, se sono bravi per fare il primo passo nei confronti delle squadre estere”.

Factory della Comunicazione

La Redazione