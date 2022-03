Nella serata di ieri della serie B, la capolista del campionato diventa la Cremonese che batte in rimonta il Pordenone per 2-1. Nella doppietta di Zanimacchia, c’è l’assist vincente di Gianluca Gaetano. L’Ascoli batte per 2-0 il Pisa. Infine il Perugia pareggia in casa contro la Spal per 1-1.

Risultati serie B femminile

Ascoli-Pisa 2-0

Cremonese-Pordenone 2-1

Perugia-Spal 1-1

A cura di Alessandro Sacco