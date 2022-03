Perillo, giornalista: “Spalletti riprorrà il 4-3-3 contro l’Udinese”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonello Perillo, giornalista, ecco le sue parole: “Chi segue il Napoli sa bene che ora l’attenzione non può essere che sul modulo: Spalletti riprorrà il 4-3-3 o tornerà al 4-2-3-1? Io penso che lui riproporrà il 4-3-3 perché con il Milan abbiamo avuto un problema molto serio a centrocampo, in 2 lì si soffre molto. L’Udinese peraltro gioca a 5 a centrocampo, squadra molto atletica. Il problema resta sempre chi si gioca il posto tra Zielinski e Anguissa. Ci credo ancora allo Scudetto? Sì, assolutamente. Mi mangio le mani per la sconfitta contro il Milan che ha un po’ complicato i piani, forse anche un sano pareggio avrebbe dato un punto in più a noi e 2 in meno a loro. Però ci sono 9 partite da giocare, bisogna crederci. Quantomeno poi serve per tenere alta l’asticella. Sabato ci saranno tanti tifosi al Maradona e ci saranno perché il Napoli sta gettando il cuore oltre l’ostacolo. Anche contro il Milan comunque i giocatori la maglietta l’hanno sudata, quella gara è nata storta e la squadra ha sbagliato qualcosa nell’approccio, probabilmente anche Spalletti non l’ha letta benissimo. Detto questo, il Napoli se la può giocare. Da una parte è un peccato non aver potuto mettere il sigillo alla stagione battendo Inter e Milan ma vincendo le ultime partite di stagione diventerebbe tutto più esaltante”.