Osimhen-Ounas, oggi Spalletti avrà le idee più chiare

Ieri mattina il Napoli ha proseguito la preparazione al Training Center Konami di Castel Volturno, per preparare al meglio la sfida contro l’Udinese. Oltre a Meret, Malcuit e Tuanzebe, hanno svolto terapie Ounas e Osimhen. E’ chiaro che per entrambi è un riposo precauzionale, secondo il CdS, ma in questi casi si cercherà sempre prudenti. Per la punta nigeriana, tra l’altro c’è anche la questione della botta alla spalla presa a metà secondo tempo contro l’Hellas Verona, prima della seconda rete. Oggi Spalletti valuterà le loro condizioni, poi prenderà una decisione per la sfida contro i friulani.

La Redazione