Napoli tra i più vecchi della Serie A: così ADL rinnoverà la squadra

E’ di 27,5 anni. Questa l’età media dei calciatori schierati quest’anno da Luciano Spalletti che, tra i principali obiettivi del prossimo anno, dovrà anche pensare a un restyling della rosa a disposizione del Napoli che guardi alla carta d’identità. Sono tanti gli over 30 che lasceranno l’azzurro: innanzitutto il capitano Lorenzo Insigne, poi Faouzi Ghoulam e, con ogni probabilità, anche il leader di sempre nei gol Dries Mertens. Con loro, a fare la valigia ci sarà anche David Ospina, altro elemento che ha superato da tempo i 30 anni. Sarà un Napoli nuovo con in dote una situazione anagrafica diversa. Victor Osimhen (1998) resterà il volto degli azzurri, insieme con Hirving Lozano (1995) e Elijf Elmas (1999). In porta spera nella continuità Alex Meret (1997), per un rifacimento che abbassi anche l’età media oltre all’ingaggio. In questa stagione, solo Inter (28,7), Lazio (28,6) e Sampdoria (28,3) fanno peggio degli azzurri tra le squadre più anziane. Dall’altra parte della classifica c’è invece lo Spezia, con una media di 24,2 anni. Fonte mattino.it