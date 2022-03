Napoli, è allarme squalifiche: cinque diffidati rischiano l’Atalanta

Cinque diffidati nel Napoli: Osimhen, Anguissa, Koulibaly, Rrahmani e Demme sono a rischio squalifica per la partita contro l’Atalanta. Rrahmani e Koulibaly formano la coppia centrale difensiva, Anguissa è tornato il pilastro del centrocampo e Osimhen è l’uomo in più in attacco: quattro titolari, quattro elementi importantissimi, e che quindi ci saranno anche contro l’Udinese nella formazione base (Demme partirà dalla panchina) e dovranno stare attenti alle ammonizioni. Poi se la partita lo consentirà Spalletti potrebbe anche pensare di sostituire uno dei diffidati per evitare il rischio cartellino gialli per la parte finale del match. Il centravanti nigeriano ieri ha svolto in via preventiva un lavoro personalizzato sul campo per evitare sovraccarichi ma la sua disponibilità non è in dubbio per la sfida di sabato contro l’Udinese. Stesso discorso per Ounas, anche l’attaccante franco-algerino ha svolto lo stesso tipo di lavoro di Osimhen: partirà dalla panchina e potrebbe essere impiegato durante la partita, una soluzione che Spalletti ha usato spesso per sfruttare la sua rapidità nei finali di partita.Tre gli indisponibili: Malcuit, che ieri ha svolto lavoro in palestra, Petagna e Meret che hanno fatto terapie. Il terzino francese tornerà dopo la sosta e contro l’Atalanta dovrebbe essere disponibile anche Meret che salterà la convocazione con l’Italia di Mancini. Petagna tornerà tra i convocati per il match contro la squadra alllenata da Gasperini oppure per quello successivo contro la Roma. Fonte: mattino.it