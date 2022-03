Mertens ritorna di nuovo in lizza, Petagna lo “lancia” in campo

L’impressione è che tornerà di nuovo in lizza: Petagna ha rimediato a Verona un problema alla coscia destra e ne avrà per un mesetto, proprio nella fase cruciale della stagione, e così oltre a Osi c’è lui a recitare da centravanti. Vederli insieme sarà pressoché impossibile, considerando che finora sono sempre stati considerati alternativi, però Mertens ha dimostrato di saperci ancora fare con la porta nel momento del bisogno. Come dimenticare, del resto: nessuno come lui nella storia del Napoli in assoluto (144 reti), in campionato (109) e nelle coppe europee (28). Il principe azzurro del gol che ora attende un principino: Ciro, il suo primo figlio, nascerà a giorni. Pochi. E magari sarà un bimbo da scudetto. Saluti e baci.

Fonte: F. Mandarini (CdS)