M. Giuffredi, procuratore: “Spalletti lo definisce il professore, ed è bello ciò”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore di Faraoni, Di Lorenzo e Mario Rui (tra i tanti): “Faraoni? A fine partita l’ho chiamato. Sull’1-2 continuava a correre come un pazzo, ha provato a fare gol con la mano e a fine partita, ancora più arrabbiato, si è fatto espellere. A fine partita l’ho chiamato e gli ho detto ‘Hai deciso di non farmi camminare più per Napoli?’ (ride, ndr).

Lui ha una simpatia per il Napoli e i napoletani. A volte i giocatori si attivano facendo bene contro il club per cui nutrono simpatia. Hysaj? Ha avuto 4-5 partite in cui non ha fatto bene e quando non fai bene vieni contestato. Ma non mi interessa, fa parte del gioco. Loro accettano ben volentieri le critiche e lavorano per trasformarle in applausi. Hysaj guadagna tanto come i suoi calciatori, fa il suo lavoro, a volte bene e a volte meno bene. I calciatori sono ragazzi intelligenti, lavorano per superare i momenti negativi e chi ha carattere è abituato a trasformare i fischi in applausi. Come successo a Mario Rui che per un anno è stato bombardato di cattiverie e oggi nessuno dice più quelle cose.

A me interessano le prestazioni e Mario Rui ne ha fatta un’altra di livello, sta avendo un gran rendimento. Se uno come Spalletti lo definisce ‘professore’ non c’è niente di più bello. Di Lorenzo ha 29 anni, se arriva un’opportunità importante per il calciatore e per il Napoli bisogna prenderla in considerazione. Il calcio tra poco chiude, hanno messo la regola dell’indice di liquidità e allora i presidenti fanno bene ad essere orientati verso la cessione quando arriva un’offerta buona. Poi De Laurentiis fa quello che vuole. Diverso è se hai 22 o 23 anni, a 29 anni non puoi rimandare.”

Fonte: Radio Punto Nuovo