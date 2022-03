M. Giuffredi, procuratore: “Mazzocchi erede di Di Lorenzo? Bisogna valutare il calcio attuale”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore di Faraoni, Di Lorenzo e Mario Rui (tra i tanti): “Mazzocchi erede di Di Lorenzo? È già un ’95, ha la sua età. Visto il momento storico della nostra vita il calcio sta cambiando e chi ha un’agenzia ogni tanto deve resettare e riportare nuove idee, nuove strategie che poi ti portano a guardare lontano. Stiamo cercando di fare questo, con nuovi investimenti, migliorando la struttura organizzativa dell’agenzia. Sono cose che ti portano a lavorare bene. Casale? Se il Napoli dovesse chiederlo sarei sempre propenso perché è una società che sa fare calcio, resta fedele agli impegni e ci sono persone serie. Ero a cena con l’AD dell’Empoli e anche lui mi diceva ‘Devo ammazzare Faraoni perché per colpa sua il Napoli non è andato in Champions. Ci fosse riuscito, il Napoli ci avrebbe dato un premio di 500 mila euro in seguito alla cessione di Di Lorenzo’. Faraoni rischia di essere ammazzato da tante persone (ride, ndr)”.

Fonte: Radio Punto Nuovo