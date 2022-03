La telefonata del ct Mancini per caricare capitan Insigne

La Gazzetta dello Sport scrive di un Insigne “escluso” da Spalletti. In verità, il capitano del Napoli, è partito dalla panchina domenica (una delle pochissime volte) e in altre occasioni non è stato impiegato per problemi fisici che durante questa stagione non sono mancati. Ad Insigne e a tanti altri azzurri. Comunque, a ricaricare il 24 azzurro, ci ha pensato il ct della Nazionale, Roberto Mancini con una telefonata. Sulla rosea si legge:

“La telefonata è quella che gli ha fatto il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini all’inizio della settimana. E, come recitava un vecchio spot, una telefonata “ti allunga la vita”. Nel senso che in un momento delicato Lorenzo ha sentito la stima del suo c.t. che gli ha chiesto di volare a Coverciano: lo aspetta già sabato sera. Insigne sa che per far bene in Nazionale deve prima riprendersi il suo Napoli, sabato contro l’Udinese in quello stadio Maradona da “espugnare”. Già perché domenica scorsa a Verona il capitano ha perso il suo posto da titolare, corrisposto da una buona prova della squadra che si è rilanciata nella corsa scudetto.”