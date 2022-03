Il Napoli si affiderà ai piedi e la testa di Osimhen

Il Napoli, se vuole avere qualche chance per vincere lo scudetto, ha un solo calciatore che può fare la differenza, il suo nome è Victor Osimhen. Il bomber nigeriano ex Lille ha segnato in tutto 14 reti, ma soprattutto del reparto offensivo è il più in forma di tutti. Solo in una partita, vinta 4-1 contro la Salernitana, non ha segnato, ma era contro l’ultima in classifica. Per Spalletti il suo centravanti, può essere lanciato in profondità, dove gli avversari devono raddoppiare per evitare che possa colpire in porta. Quest’anno tra l’altro ha segnato ben cinque reti di testa, campionato ed Europa League, tre su cross di Politano, uno di Mario Rui e infine Elmas. Tra l’altro in squadra ci sono compagni di squadra che lo possono servire al meglio, come Koulibaly, Anguissa, lo stesso Ospina con il rilancio dalla porta. Osimhen ieri ha svolto la seduta a parte assieme ad Ounas, come riporta il Corriere dello Sport, quindi non è certa la sua presenza, ma è chiaro che solo oggi se ne saprà di più. Napoli del resto si affiderà ai suoi piedi e la testa per lottare per il tricolore.

La Redazione