Il Maradona ci crede e si riempie: Napoli/Udinese verso il sold out

Nonostante, paradossalmente, pare che il problema degli azzurri sia il Maradona, lo stadio partenopeo dimostra di crederci e sabato pomeriggio sarà il dodicesimo uomo. Infatti, stanno per terminare i biglietti per Napoli-Udinese, match valido per la 30ª giornata di campionato. Già sold out entrambe le Curve superiori e i Distinti superiori, in esaurimento anche i biglietti degli altri settori, con solo la Curva A inferiore che presenta qualche centinaio di tagliandi.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 60,00

Tribuna Nisida € 40,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore€ 35,00

Distinti anello inferiore€ 25,00

Curve anello superiore € 20,00

Curve anello inferiore € 10,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.