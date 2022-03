[Grafico] Al vaglio il Napoli nella “vecchia” versione 4-2-3-1

4-2-3-1. È stato il sistema di gioco finora più usato da Spalletti, quello con due uomini a centrocampo (Anguissa, Lobotka, Demme, Fabian Ruiz, ma anche Zielinski e Elmas) e il trequartista tra le linee, Zielinski (Elmas e Mertens le alternative). Una formula che il tecnico toscano ha impiegato per dare più peso al reparto offensivo senza perdere nello stesso tempo equilibrio in fase difensiva con il grande lavoro in copertura degli esterni. Politano e Insigne saranno i due a partire titolari contro l’Udinese, qualsiasi sia il modulo, il 4-2-3-1 oppure il 4-3-3. Qualità offensiva e compattezza difensiva: in quest’ottica fondamentale è proprio il ruolo dei centrocampisti che sono il collante tra la linea a quattro arretrata e gli attaccanti. Un’ulteriore verifica contro l’Udinese, una formazione pericolosa soprattutto nelle ripartenze: ci vorrà il Napoli equilibrato di questa stagione che sappia difendersi al meglio e essere incisivo quando c’è da affondare in avanti.

R. Ventre (Il Mattino)