Europa League – Ore 18,45 : Bayer Leverkusen/Atalanta, le possibili formazioni de CdS

Gasperini per cercare di riconfermarsi nella bolgia di Leverkusen – il pubblico all’interno dell’impianto sarà al 75%, col settore ospiti tutto esaurito (1.232 tifosi atalantini) – andrà sul sicuro: davanti spazio alla coppia Malinovskyi-Muriel, con Koopmeiners sulla trequarti. In mediana spazio a Freuler e De Roon mentre in difesa Toloi e Palomino scorteranno Demiral. Per la porta invece non c’è nessun tipo di ballottaggio, ci sarà Musso: «Niente dualismo, è un fatto che avete inventato voi».

Buone notizie invece per Zapata: «Sta lavorando bene, speriamo di averlo per l’ultimo mese e mezzo».

Fonte: Cds