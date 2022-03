EUROPA LEAGUE – Formazioni Ufficiali: Leverkusen-Atalanta, la Dea prova a passare il turno

EUROPA LEAGUE – Ecco le formazioni ufficiali degli ottavi di finale di Europa League, della partita che vede contro Bayern Leverkuse e Atalanta. Partita che si gioca alla “BayArena” di Leverkusen. Atalanta forte del risultato vincente dell’andata per 3a2 dell’andata, in aggiunta a ciò i goal in trasferta non hanno più valore doppi in caso di parità, pertanto l’Atalanta ha dalla sua parte due risultati su tre, ovvero la vittoria ed il pareggio. La vincente finirà nel sorteggio che si terrà il 18 marzo. In questa data verranno sorteggiati i quarti e gli accoppiamenti per le semifinali.

A cura di Antonio Pisciotta