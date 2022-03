Europa League – Boga spaziale, colpo Atalanta: Bayer Leverkusen ko 1-0, Dea ai Quarti

Atalanta spaziale. I bergamaschi vincono 1-0 in casa del Bayer Leverkusen nel ritorno degli Ottavi di finale di Europa League, dopo la vittoria dell’andata per 3-2, e volano ai Quarti di finale. Partita di grande sofferenza la squadra di Gasperini, con i tedeschi vicini al gol e un paio di occasioni con Diaby e Bakker, ma al 88′ min Boga trova la rete della vittoria per i neroazzurri, che fanno festa e proseguono nell’avventura in Europa League