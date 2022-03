Europa League – Barcellona in rimonta, pari Braga, Rangers ko indolore

Arrivano le prime qualificate ai Quarti di finale di Europa League. Nel ritorno degli Ottavi di finale il Barcellona vince in rimonta per 2-1 in Turchia con il Galatasaray e conquista la qualificazione. Passa il turno anche il Braga al quale basta il pareggio per 1-1 in Francia con il Monaco per difendere la vittoria dell’andata per 2-0. Sconfitta indolore Infine per il Rangers Glasgow, che perde 2-1 in Serbia con la Stella Rossa di Belgrado ma va ai Quarti lo stesso grazie al 3-0 dell’andata