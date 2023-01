ESCLUSIVA – V. De Honestis (attore): “Scudetto? Ci crediamo al di là della scaramanzia. Pronti per “Bis” anche in estate”

Lo spettacolo “Bis” è stato un successone, oltre due ore, tra comicità, imitazioni e canzoni, dove Francesco Cichella, la band, le ballerine e il suo amico di tanti spettacoli Vincenzo De Honestis hanno reso l’evento speciale. Ilnapolionline.com lo ha intervistato, anche sul programma a Radio Marte e sul momento del Napoli.

Per chi non ti conoscesse, ti vorresti presentare ai nostri lettori? “Grazie per questa intervista, è un grande piacere per me! Beh presentarsi è sempre complicato, ma posso dire che il grande pubblico di “Made in Sud”, mi avrà visto con Francesco Cicchella nel ruolo dell’interprete di Michael Bublè, un personaggio che ci ha regalato tanta fortuna, e che ha dato il là alla nostra carriera!”.

Bilancio dello spettacolo “Bis” che ha avuto luogo al Teatro Augusteo? “Un successo incredibile, figlio di un enorme impegno da parte nostra e della voglia del pubblico di tornare a teatro per trascorrere qualche ora spensierata per divertirsi, tra musica e comicità, come è nel nostro stile di show, in un momento storico davvero difficile! E per chi fa il nostro lavoro è la vera mission!”.

Quali sono i tuoi progetti lavorativi futuri? “Senza dubbio la tournèe di “BIS” che ci vedrà protagonisti l’11 aprile al teatro Manzoni di Milano, e a seguire gli spettacoli estivi e poi dal prossimo autunno il tour in tutta Italia. E poi continua il mio impegno a Radio Marte dove conduco insieme a Diego Laurenti un programma che sta avendo degli ascolti incredibili e che si intitola “Very Good”, in onda dal lunedi al giovedi dalle 14 alle 16 anche in televisione sul canale 655 del digitale terrestre”.

Puoi raccontaci qualcosa in più sul tuo programma a Radio Marte? “Si tratta di un programma che fa della sua forza la crossmedialità, infatti va in onda non solo in radio ma anche attraverso le piattaforme social Twich e TikTok, per unire ascoltatori e followers, un mezzo antico e al tempo stesso sempre moderno e affascinante come la radio alle nuove piattaforme digitali! Un programma di intrattenimento, in cui accadono tante cose, dalle parodie musicali di Diego alle mie folli scenette, fino ai giochi con gli ascoltatori che ogni giorno ricevono in regalo i gadgets della radio o biglietti per spettacoli teatrali. L’interazione con i nostri ascoltatori, sono linfa per noi, infatti un blocco del programma è riservato a persone comuni che hanno qualche peculiarità o caratteristica divertente e diventano protagonisti in onda con noi su “Zoom”.

Da tifoso del Napoli, cosa ti aspetti in questo finale di stagione e se hai un rito prima delle partite? ” E’ inutile che ci nascondiamo dietro un dito … a questo punto noi tifosi ci crediamo … e come se ci crediamo! A Radio Marte poi spesso commentiamo con gli ascoltatori il post partita e ci diverte molto la passione dei tifosi! Non sono particolarmente scaramantico, guardo “solo” la partita sullo stesso angolo del divano di casa da anni!!! No … non sono per niente scaramantico!!!”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

